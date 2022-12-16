الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور: الرئيس السيسى حظى بترحيب حار فى واشنطن عن غيره من القادة الأفارقة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي يستقبل الرئيس السيسي

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن الرئيس السيسي حظى بترحيب حار في واشنطن بشكل خاص ومميز عن غيره من القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في العاصمة الأمريكية للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.

 

وأضاف الموقع، في تقرير له، أن مصر تتولى دورًا مسؤولا لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط.

 

وتابع التقرير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ترحيبا حارا في واشنطن هذا الأسبوع ، حيث التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد حضور مناقشات منفصلة مع الدبلوماسي الأمريكي البارز أنتوني بلينكين وعدد قليل من أعضاء مجلس النواب في وقت سابق يوم الأربعاء.

 

وأضاف المونيتور الأمريكي، أن هذه هي أول زيارة للسيسي لواشنطن منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021، وينضم إلى أكثر من 40 من القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع لسماع كيف تخطط إدارة بايدن لمساعدتهم على تأمين مستقبل بلاده.

 

من حانبه قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أمام الكاميرات قبيل الاجتماع: "الإدارة تقدر تقديراً عالياً قيادة مصر وتعاونها في تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة".


وأشاد رئيس البنتاجون بالإشراف المسؤول للقاهرة على قناة السويس" و "المساعدة الحيوية التي قدمتها مصر في تأمين وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة في أغسطس الماضي".

 

وتابع التقرير الأمريكي نقل تصيرحات وزير الدفاع الأمريكي: “نظل ملتزمين بضمان أن مصر لديها القدرات للدفاع عن شعبها وأراضيها، لذلك سنواصل العمل مع مصر وجيرانك لتعزيز إمكانية التشغيل البيني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري”.

 

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي "احترام الحريات الأساسية وأهمية حقوق الإنسان كضرورة حتمية للأمن والاستقرار".

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