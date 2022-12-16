الزمالك يواجه البنك الأهلى بحثا عن الفوز الثالث على التوالى فى الدورى

يسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي عندما يواجه فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز .

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، وحقق فوزين متتاليين على طلائع الجيش وبيراميدز، واستعاد خلال المباراتين صلابته الدفاعية، حيث خرج بشباكه نظيفة بعدما اهتزت ثلاث مرات في مباراتي انبي والمصري، ويستعيد الفارس الأبيض جهود محمد أشرف روقا بعد انتهاء إيقافه وسيف الجزيري وعمر جابر، ولا يغيب سوى محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وإبراهيم نداى ومصطفى شلبي للإصابة، وسيف جعفر وعبد الله جمعة لأسباب فنية.

الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز على أمل تقليص فارق النقاط إذا تعثر الأهلي أمام فيوتشر، وسيقوم البرتغالي جوسفالدو فيريرا بإجراء تغيير أو أكثر في التشكيل الأساسي بعودة محمد عبد الغني لقيادة خط الدفاع وسيف الجزيري للهجوم، مع استمرار الاعتماد على سيد عبد الله نيمار في الجانب الأيمن، وأحمد أبوالفتوح في الجانب الأيسر، ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي محوري الارتكاز في الوسط، وإمام عاشور و أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم .

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اختار20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: «محمد عواد، ومحمد صبحي، وعمر جابر، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، ومصطفى الزناري، وحمزة المثلوثي، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد أشرف روقا، وعمرو السيسي، ونبيل عماد دونجا، وإمام عاشور، ويوسف أوباما، و سيد عبد الله نيمار، وشيكابالا، وأحمد سيد زيزو، وسامسون أكينولا، ويوسف أسامة نبيه، ويوسف حسن، وسيف الدين الجزيري».

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المصري والهزيمة أمام بيراميدز وانبي ومباراة اليوم هى الثانية لحلمي طولان المدير الفني الذي تولى قيادة الفريق بعد رحيل خالد جلال، واعتاد طولان أن يقود الفريق الذي يتولى تدريبه لتقديم أقوى العروض أمام الزمالك، وسيسعى لإيقاف مفاتيح لعب الزمالك بعد أن قام بتدريب لاعبيه على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة التي يجيد لاعبو الزمالك استغلالها في تسجيل الأهداف.

يدير المباراة نادر قمر الدولة، ويساعده أحمد صلاح، وهاني خيري، ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو، وشريف محمد عبد الله مساعد حكم فيديو.