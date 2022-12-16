محيى إسماعيل يكشف قيمة رصيده بالبنوك وسبب عدم امتلاكه سيارة

كشف الفنان الكبير محيى إسماعيل، عن قيمة رصيده في البنوك خلال الوقت الحالي، وسبب عدم امتلاكه سيارة.

وقال محيي إسماعيل، خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن رصيده الحالي في البنك 250 ألف جنيه، مضيفًا: "حسابي في البنك نزل وكل ما أملكه الآن ربع مليون جنيه ودول يكفوني خمس ست شهور، وعمر ما حد نصب عليا لأني حريص وأعطيت فلوس لناس كتير كانوا محتاجين لها وكله لوجه الله".

سبب عدم امتلاكه سيارة

وعن سبب عدم أمتلاكه سيارة قال، إنه كان يملك سيارة “بروش”، وكان أول من امتلكها في الشرق الأوسط من 30 عامًا، ولكنه وقع له حادث وتسبب في قطع وجهه، وسافر للخارج وخضع لعدد من الجراحات التي استمرت لسنوات، ولهذا لم يفكر في شراء سيارة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يقوم حاليًا ببطولة فيلم اسمه "الكومندا" من بطولته، ويقدم فيه شخصية مثيرة وجميلة سيستمتع به المشاهدين، رافضًا الإفصاح عن الفنانين الذين يشاركونه في العمل.

ونفى الفنان محيي إسماعيل، ارتباطه بقصة حب بأي فنانة من نجمات مصر خلال سبعينات القرن الماضي كما أنه لم يوجد بينه وبين النجم الراحل نور الشريف أي خلاف، قائلا: "عمري ما اختلفت مع نور الشريف وهو تلميذي وعملنا 6 أفلام مع بعض وأنا رفض كذا دور معاه".

كما أكد الفنان محيي اسماعيل، عدم وجود ما يسمى بمرض الكورونا، قائلا: "أقسم بالله ما في حاجة اسمها كورونا".