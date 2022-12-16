الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محى إسماعيل: أخاف من الموت ولا أحضر أى جنازات

محي إسماعيل
محي إسماعيل

أكد الفنان الكبير محي إسماعيل، أنه يخاف من الموت ولا يحضر أي جنازات طوال عمره وهذا خطأ في تكوينه الشخصي.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «عندي خوف من الموت ومش بحضر جنازات في عمري وهذا خطأ في تكويني الشخصي لأنني أخاف الموت ولحظات الموت». 

وكشف سبب خوفه من الموت والجنازات، قائلًا: «مرة واحد ضحك عليا وطلب مني أنزل معاه مقبرة وأدفن معه، وشفت المقبرة من جوه وطلعت فاقد الوعي ومن ساعتها حرمت أحضر الجنازات».

 واعترف الفنان محي إسماعيل، عن إهداره الكثير من الفرص طوال حياته الفنية، متابعًا: «فات مني فرص مهولة لكني لا أندم، وأنا جاي في رحلة وماشي وهسيب كل شيء ويجي آخر يستمتع، وأنا مستغني وطول عمري مستغني عن كل شيء، والتوازن مطلوب، والتعايش بهدوء أحلى".

محي إسماعيل الموت جنازات خوف الفرص المقبرة

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