الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 61 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها 61500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

شرطة التموين الامن العام حملاتها التموينية الجرائم التموينية أجهزة وزارة الداخلية 61500 لتر مواد بترولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

مخاوف من المستقلين.. هل ينجح الإخوان في اختراق برلمان تونس المقبل؟

مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تختار ليسرا اسم مسلسلها الرمضاني الجديد

تقارير دولية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في سعر الدولار عالميًا

العثور على جثتين بجراج عمارة سكنية بأحد أحياء الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟