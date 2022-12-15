ضبط 61 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها 61500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.