الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عملات الأسواق الناشئة تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير دولية عن إنهاء عملات الأسواق الناشئة الأسبوع على ارتفاع، حيث قامت الصين بإزالة قيود الإغلاق المرتبطة بمكافحة وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.23%، مسجلاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. 

وكان البيزو التشيلي (+ 2.53%) العملة الأفضل أداءً، حيث سجل مكاسب بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت معدل الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 11.25%، وجاء القرار متماشيًا مع التوقعات، مما أوقف بذلك سلسلة تتكون من 11 زيادة متتالية لأسعار الفائدة، مع تراجع مستوى التضخم في البلاد. 

تبعه الرنمينبي الصيني (+ 1.37%)، حيث وصلت العملة إلى أقوى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وأنهت العملة تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى الـ 7 رنمينبي مقابل الدولار، حيث خففت السلطات الصينية متطلبات إجراء الاختبارات المرتبطة بالكشف عن فيروس كورونا في المدن الصينية الكبرى. 

ومن ناحية أخرى، قاد الفورنت المجري (-1.93%) الخسائر، مع تراجع العملة لأول مرة منذ أكثر من شهرين، لتقترب من مستوى الـ 400 مقابل الدولار، كما تسارع معدل التضخم في البلاد بوتيرة أكبر من التقديرات وصلت إلى 22.5% في نوفمبر (مقابل التوقعات السابقة البالغة 22.0%)، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1996. 

ومن الجدير بالذكر أن المجر تنتظر قرارًا من الاتحاد الأوروبي، ربما بحلول الأسبوع القادم، بشأن الحظر العام على ميزانية الاتحاد والتي تبلغ مليارات اليورو، إذ سبق أن أوصى الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل المجر مشيرة إلى مخاوف متعلقة بالتراجع الديموقراطي والفساد.

وجاءت هذه الأرقام حتى قبل إزالة سقف أسعار الوقود خلال هذا الأسبوع، حيث تواجه البلاد نقصًا خطيرًا في الغاز. 

تبع البيزو المكسيكي (-1.85%) مسار نظيره المجري، العملة التي تعد بمثابة مؤشر لمعنويات الأسواق الناشئة، وذلك على خلفية زيادة التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أعلى من المتوقع، علاوة على ذلك، انخفضت العملة أيضًا بشكل حاد بسبب قيام المتداولين بعمليات جني الأرباح.

أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأسواق الناشئة الاحتياطي أسواق الناشئة البنك المركزي

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وائل لطفي

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