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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 16-12-2022

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن  مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 16-12-2022، للاستمتاع بمشاهدة أجواء الساحرة المستديرة المشوقة يوم الإجازة من العمل للراحة من عناء أسبوع كامل من ضغوطات العمل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

في هذا التقرير نوضح لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة  في مختلف البطولات، منها الدوري المصري، وبعض المباريات الودية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وهي مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى المصري الممتاز

مباراة الإسماعيلي × بيراميدز الساعة 2.45.

حرس الحدود × المصري  2:45  عصرا. 

البنك الأهلي × الزمالك  5 مساء.  

الأهلي × فيوتشر 7 مساء. 

يمكنكم مشاهدة هذه المباريات على قناة أون تايم سبورتس. 

مواعيد مباريات كأس سوبر دبي
 

ليفربول × ميلان – 5:30 مساء.

أخبار فاتتك| مواعيد مباريات كأس العالم.. واحتمالية سقوط أمطار اليوم

جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 

أبها × الطائي الساعة 2:30 عصرًا. 

السعودية الرائد × النصر  الساعة 5 مساء.

الهلال × الباطن الساعة  8:30 مساء. 

يمكنكم مشاهدة هذه المباريات على قناة  scc. 

يمكنكم تنزيل قناة scc على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

نايل سات 12523
27500 
6/5 
أفقي 

نايل سات
12380
27500 
3\4 
عمودي 

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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ضد فيوتشر وتردد القنوات الناقلة

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برونزية المونديال.. موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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