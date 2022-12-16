مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 16-12-2022

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة اليوم الجمعة 16-12-2022، للاستمتاع بمشاهدة أجواء الساحرة المستديرة المشوقة يوم الإجازة من العمل للراحة من عناء أسبوع كامل من ضغوطات العمل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نوضح لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في مختلف البطولات، منها الدوري المصري، وبعض المباريات الودية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وهي مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى المصري الممتاز

مباراة الإسماعيلي × بيراميدز الساعة 2.45.

حرس الحدود × المصري 2:45 عصرا.

البنك الأهلي × الزمالك 5 مساء.

الأهلي × فيوتشر 7 مساء.

يمكنكم مشاهدة هذه المباريات على قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات كأس سوبر دبي



ليفربول × ميلان – 5:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي



أبها × الطائي الساعة 2:30 عصرًا.

السعودية الرائد × النصر الساعة 5 مساء.

الهلال × الباطن الساعة 8:30 مساء.

يمكنكم مشاهدة هذه المباريات على قناة scc.

يمكنكم تنزيل قناة scc على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

نايل سات 12523

27500

6/5

أفقي

نايل سات

12380

27500

3\4

عمودي