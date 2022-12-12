جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نتائج قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2023، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي مع صن دوانز والهلال السوداني والقطن الكاميروني، ووقوع الزمالك مع الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023

الجولة الأولى: مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بالقاهرة أحد أيام 10 أو 11 فبراير من العام المقبل 2023.

الجولة الثانية: مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي خارج الديار أحد أيام 17 أو 18 من الشهر ذاته 2023.

الجولة الثالثة: مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب الإفريقي بالقاهرة أحد أيام 24 أو 25 فبراير القادم 2023.

الجولة الرابعة: صن داونز الجنوب الإفريقي مع الأهلي خارج الديار أحد أيام 7 أو 8 مارس المقبل عام 2023.

الجولة الخامسة: القطن الكاميروني مع الأهلي خارج الديار أيضا أحد أيام 17 أو 18 مارس القادم 2023.

الجولة السادسة: الأهلي مع الهلال السوداني بالقاهرة أحد أيام 31 مارس و1 أبريل المقبل 2023.



مباريات الزمالك فى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022

وستقام مباريات دور المجموعات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري بالقاهرة أحد يومي 10 و11 فبراير المقبل.

الجولة الثانية: مباراة المريخ السوداني ضد الزمالك خارج الديار أحد يومي 17و18 فبراير.

الجولة الثالثة: مباراة لترجي التونسي ضد الزمالك خارج الديار أحد يومي 24 و25 فبراير.

الجولة الرابعة: مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي بالقاهرة أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.

الجولة الخامسة: مباراة شباب بلوزداد الجزائرى ضد الزمالك خارج الديار أحد يومي 17 و18 مارس.

الجولة السادسة: مباراة الزمالك ضد المريخ بالقاهرة أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

الوداد ( المغرب )

بيترو أتليتيكو ( أنجولا )

شبيبة القبائل ( الجزائر )

فيتا كلوب ( الكونغو )

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا “الثانية”:

الأهلي ( مصر )

صن داونز ( جنوب أفريقيا )

الهلال ( السودان )

القطن ( الكاميرون )

المجموعة الثالثة:

الرجاء ( المغرب )

حوريا ( غينيا )

سيمبا ( تنزانيا )

فايبرز ( الأوغندي )

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا “الرابعة”: