«تعليم دمياط» تنظم ندوة عن استخدام المخلفات وإعادة تدويرها بالمدارس

انطلقت اليوم ندوة توعوية حول آلية تفعيل قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة 2020، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة دمياط الجديدة، حيث جاءت الندوة بالاشتراك بين مديرية التربية والتعليم و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ، وبحضور الدكتور ممدوح سراج أستاذ البيئة بكلية العلوم بجامعة دمياط.

تضمنت الندوة تسليط الضوء حول تداعيات الاستخدام الخاطئ للمخلفات و أثرها السلبى على صحة المواطنين، كما استهدفت توعية الطلاب بهذه المخاطر و التعامل الأمثل لمكافحة المخلفات و الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية فى المدارس.

وواصلت مديرية صحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٠٨ مواطنين، حيث تم تحويل ١٥حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨حالات اخرى فضلاً عن إجراء 390 تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد 22 حالة و السونار لـ18 حالة.