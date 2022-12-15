الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد «معايا هتبدَّع» 2023

رامي صبري
رامي صبري

كشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يستعد لإطلاقه بالتزامن مع العام الميلادي الجديد حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها بالألبوم الجديد الذي  يطلقه باسم "معايا هتبدَّع".

وعبر نقاط كشف رامي صبري تفاصيل الألبوم الجديد من خلال منشور مطول له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجاءت كالتالي:

  • الألبوم مكون من 8 أغاني يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم "20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير".
  • تم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع " فادي حداد" في لبنان.
  • الألبوم من إنتاج شركتي R Music وتوزيع شركة Arpu+.
  • اشتغل في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدًا وتعبوا معايا جدًا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة.
  • في الألبوم 3 أغاني من ألحاني.
  • أول أغنية "معايا هتبدَّع " كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، سيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.
  • الأغنية الثانية "يمكن خير" من كلمات  أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل سيتم طرحها يوم 25 ديسمبر.
  • الأغنية الثالثة "لما بيوحشني" كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري توزيع مكس وماستر طارق توكل وتطرح يوم 27 ديسمبر.
  • الأغنية الرابعة "إحنا في حتة تانية" كلمات محمد القياتي وألحان  رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وتطرح يوم 29 ديسمبر.
  • الأغنية الخامسة: "حبينا" من كلمات  تامر حسين وألحان مدين ووزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها  31 ديسمبر.
  • الأغنية السادسة: "أنت الأصل" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مكس وماستر تميم وتطرح يوم 2 يناير 2023.
  • الأغنية السابعة: "بتفتكرني ساعات" كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وتطرح يوم “4 يناير 2023”.
  • الأغنية الأخيرة في الألبوم: "فاكر نفسك هدية " كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي ويتم طرحها "6 يناير"  وتم تصوير الفوتوغرافي للألبوم في لبنان مع المصور محمود عبد السلام.
رامى صبرى رامي النجم رامي صبري رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبد ع 2023 منشور محمد حمدى زكى

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