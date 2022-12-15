رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد «معايا هتبدَّع» 2023

كشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يستعد لإطلاقه بالتزامن مع العام الميلادي الجديد حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها بالألبوم الجديد الذي يطلقه باسم "معايا هتبدَّع".

وعبر نقاط كشف رامي صبري تفاصيل الألبوم الجديد من خلال منشور مطول له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجاءت كالتالي: