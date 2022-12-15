الأمم المتحدة تكشف آخر مستجدات التعداد السكانى فى العراق

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اليوم الخميس، آخر مستجدات ملف التعداد في العراق، في تأكيد على الجهود الحكومية الكبيرة لإجرائه في موعده عام 2023، وأشار إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونياً ويتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023.



وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ 2019، حيث كان من المأمول أن ينفذ عام 2020 ولكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله".

وأضاف التقرير، أن الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودًا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023"، موضحًا أن الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوفر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان.

وتابع التقرير: “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع”، مؤكدًا أن موازنة التعداد العام للسكان المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء تصل لـ120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية ولكن لا تزال محدودة".



وأكد أن "الميزانية الأكبر ستكون للوسائل التقنية لأن التعداد سينتقل من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب اللوحي وكذلك مراكز البيانات ووسائل التواصل ستكون عبر الإنترنت"، لافتًا إلى أن هذه المتطلبات ينبغي تأمينها قبل الشروع بتنفيذ التعداد العام للسكان.