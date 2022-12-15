مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تختار ليسرا اسم مسلسلها الرمضاني الجديد

قالت النجمة يسرا؛ إن صداقتها مع الفنانة نيللي كريم مختلفة وأن نيللي على الصعيد الشخصي كوميديانة.

وتابعت يسرا في لقائها مع برنامج "سينماتك" المذاع على قناة “إس بي سي” السعودية؛ أن نيللي كريم هي من اختارت اسم مسلسلها "حمدالله عالسلامة" بعد مكالمة هاتفية دارت بينهم، وأن هذا هو مستوى الصداقة بينهم.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل يسرا

وتابعت يسرا، أن مسلسل روز وليلى الذي سيجمعها مع نيللي حدوته مختلفة، وأن فريق العمل من مختلف الجنسيات، ودورهم محققتان وتدور الأحداث بينهم في إطار كوميدي.

وعن ردها على الانتقادات التي توجه للفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت يسرا ، إذا كان الاهتمام فقط بالأخر من المستحيل أن تحقيق شيء في حياتك، لافتا لابد من التركيز على نريده، ولابد من احترام العمل.

جدير بالذكر أن يسرا تخوض السباق الرمضاني 2023 بمسلسل حمدالله عالسلامة؛ وتشاركها فيه شيماء سيف ومايان السيد وانتاج جمال العدل ومن المقرر بدء التصوير نهاية الشهر الجاري.

مسلسل نيللي كريم الجديد

قالت النجمة نيللي كريم، أن الكثيرين لا يعلمون أنها تحب التأليف والتصوير، وأن لديها فكرة 10 أعمال فنية سينمائية، وأنها ستخوض قريبا مجال الإنتاج الفني.

وتابعت نيللي، خلال لقائها في "سينماتك" المذاع على قناة إس بي سي السعودية، أن تجربة "روز وليلى" مختلفة مع يسرا وأن التواجد معها يعطي طاقة مختلفة، لافتا أن الأحداث عبارة عن مغامرات متلاحقة بأحداث المسلسل وأن النتيجة رائعة.

جدير بالذكر أن نيللي بدأت تصوير مسلسلها "عملة نادرة" وهو اسم مؤقت، وتظهر فيه بشخصية امرأة صعيدية والمسلسل من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج العدل جروب.