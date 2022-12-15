الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحد المستفيدين بالندوات القانونية ضمن «حياة كريمة»: أصلحت علاقتي بأختي

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم الكثير من الخدمات لسكان القرى، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتوصيل المياه النظيفة والغاز للمنازل، إلى جانب إحلال الوحدات الصحية ومراكز الشباب، كما قامت المبادرة بتطوير شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة لخدمة جميع الأهالي، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

واهتمت المبادرة بتوعية الأهالي قانونيًا، وجاء ذلك من خلال ندوات قانونية تجوب جميع القرى ليخبروا الأهالي بحقوقهم القانونية وحل المشاكل التي يقع فيها بعض السكان، ولقى ذلك استحسان الكثير من الأهالي.

أصلحت علاقتي بأختي بعد الخناقات والصراخ

في ذلك الإطار قال "محمد أيمن"، شاب من مركز الصف بمحافظة الجيزة، ضمن المستفيدين بحملات التوعية القانونية والاجتماعية التي تنفذها مبادرة «حياة كريمة» في القرى بجميع المحافظات، إنه حينما وصلت المبادرة الرئاسية إلى القرية، علم المسئولون بالمشكلات التي حدثت بيني وبين أختي، ونصحني المسئولون بحضور ندوات التوعية التي تنظمها المبادرة.

وذهب الشاب إلى الندوة، وكانت تحمل عنوان «لا تخسر الآخر»، وتحدث خلالها خبير عن طرق التعامل بين الأشخاص المختلفين في وجهات النظر».

وأكد أنه شعر بالندم، لأنه اشتبك بالأيدي مع أخته، وقرر أن يشتري لها هدية: «جبت لها الشوكولاتة اللى بتحبها»، وجلس وتحدث معها، وقبلت اعتذاره، وأصبحا صديقين يتحملان مسئولية البيت معًا.

وذكر أن الحمل كان ثقيلًا على كتفيه، فالولد الذي كان ينشغل بأمور الصبيان، مات أبوه وأمه فجأة فى حادث سير، وتركاه وحيدًا مع أخته الصغيرة، فاضطر لأن يصبح أكبر من سنه، بتقليد ما يفعله الكبار لضمان استقرار المنزل، أخته كانت تعصاه، وزادت المشكلات بينهما ووصلت للاشتباك بالأيدي والصراخ، وكان الولد يائسًا من أن يجد حلًا لمشكلته.

حياة كريمه المبادرة القرى ندوات قانونية

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وائل لطفي

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