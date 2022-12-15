مساعد الخارجية سابقاً: أمريكا تهدف لعودة الثقة الدولية بها مرة أخرى

قال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية سابقاً، إنه بداية من مؤتمر المناخ الذي تم انعقاده بمدينة شرم الشيخ تطورت العلاقات المصرية الأمريكية بصورة كبيرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

عودة الثقة بأمريكا

وأكد السفير حمدي صالح، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الدولة المصرية مهتمة بالقضية الفلسطينية بجميع المحافل الدولية ومنها القمة الإفريقية الأمريكية، والدليل على ذلك اللقاءات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكا دولة المبادرات

وأضاف في حديثه، أن تحسن العلاقات الأمريكية الأفريقية سيكون مضطرباً في ظل اعتلاء الجمهوريين الحكم في أمريكا، معبراً:" أمريكا علاقاتها السياسية الحالية بمنطقة الخليج ليست على أفضل حال، ولهذا أمريكا تريد عودة الثقة بالموقف الأمريكي وأنها دولة داعية للمبادرات".