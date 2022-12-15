الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على إرساء قيم النزاهة والشفافية

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب  المؤتمر، إن الدولة المصرية تسعى إلى استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بإطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من السادة الوزراء والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة الرقابة الإدارية" ووزارة الشباب والرياضة وكذلك التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتعزيز الاستفادة من المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تعمل على إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 هو رفع كفاءة الجهاز الإدارى وتقديم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، عن طريق تحديث البنية التوسعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة وتعزيز مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وتابع فرحات: الاستراتيجية تأتي وفق رؤية مصر 2030 إيماناً بأن محاربة الفساد والقضاء عليه سيترتب عليه زيادة الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترسخ مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز في رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وأعلنت حق المواطن في التعرف على النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التعليم العالي والبحث العلمي الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس حزب المؤتمر

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