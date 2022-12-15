الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواصل انتصاراته ويهزم أسوان 3-2 فى مباراة مثيرة

محمد شكري سجل هدفًا
محمد شكري سجل هدفًا وصنع آخر

واصل سيراميكا كليوباترا انتصاراته وحقق فوزه الثاني على التوالي وهزم أسوان 3-2 في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد أسوان عند 6 نقاط .

بداية الشوط الأول كانت سريعة من الفريقين مع أفضلية لأسوان في أول ربع ساعة وفي الدقيقة الثامنة وبعد تمريرات للاعبي أسوان سدد محمد حمدي زكي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع ومرت بجوار القائم إلى ركنية .

هدأ إيقاع اللعب بعد مرور ربع الساعة الأول وفي الدقيقة 23 نال عمرو قلاوة لاعب سيراميكا إنذارا للخشونة مع محمد مصطفى ميدو ثم نال ميدو جابر إنذارا للخشونة مع أحمد خالد لاعب أسوان.

في الدقيقة 31 قطع محمد شكري خيوط الصمت عندما نجح في خطف الكرة في منتصف ملعب أسوان وانطلق بثقة وثبات حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة فشلت محاولات الحارس عمرو حسام في التصدي وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف لأول لسيراميكا كليوباترا .

حاول أسوان العودة للمباراة وفي الدقيقة 38 مرر محمد حمدي زكي الكرة لعماد فتحي داخل منطقة الجزاء راوغ محمد متولي كناريا وسددها قوية وأبعدها محمد بسام إلى ركلة ركنية تصدى لها أحمد بلحاج ومرر كرة عرضية قابلها محمد مصطفى ميدو بتسديدة مباشرة لكن بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 42 نال عماد فتحي إنذارا للخشونة مع عمرو قلاوة وفي الدقيقة 44 مرر جون إيبوكا كرة طولية لميدو جابر المنطلق في الجانب الأيسر مررها عرضية أرضية سددها أحمد ياسر ريان في جسم محمد عطوة مدافع أسوان.

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا بمحمد إبراهيم بدلا من محمد توني ومر ربع ساعة الأول دون خطورة على المرميين وفي الدقيقة 60 دفع أحمد سامي بمحمود نبيل وأحمد القرموطي بدلا من عمرو قلاوة وميدو جابر.

في الدقيقة 64 أخطأ أحمد كاستيلو في إبعاد الكرة وصلت إلى القرموطي الذي هيأها لنفسه وسددها قوية أبعدها حارس أسوان إلى ركنية.

وفي الدقيقة 68 ومن خطأ آخر لمحمد عطوة خطف محمد إبراهيم الكرة ومررها للقرموطي الذي هيأها لجون إيبوكا داخل منطقة الجزاء حاول المراوغة فتدخل الدفاع وأبعد الكرة.

في الدقيقة 70 دفع أحمد سامي بسيف تقا بدلا من رجب نبيل وفي الدقيقة 72 مرر القرموطي كرة خلف الدفاع لجون إيبوكا الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني .

في الدقيقة 74 مرر أحمد بلحاج كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد مصطفى ميدو برأسه على يسار محمد بسام مسجلا الهدف الأول لأسوان وفي الدقيقة 84 أجرى أيمن الرمادي المدي الفني لأسوان التغيير الأول بنزول محمود صلاح بدلا من محمد مصطفى ميدو وبعدها بدقيقة مرر محمود صلاح كرة عرضية على رأس محمد حمدي زكي الذي سددها فوق العارضة وفي الدقيقة 89 لعب أحمد دحروج كرة طولية من رمية تماس داخل منطقة الجزاء لأحمد بلحاج الذي هيأها لمحمد حمدي زكي فلم يتردد في تسديدها على يسار محمد بسام مسجلا هدف التعادل لأسوان.

الإثارة لم تنته، ففي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مرر محمد شكري كرة عرضية من ركلة حرة سددها سيف تقا برأسه على يمين الحارس، مسجلا هدف الفوز لسيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا أسوان محمد شكري سيف تقا

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