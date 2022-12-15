خالد الجندي: الفراغ الذي تركه بعض العلماء سبب ظهور هذه الفتاوى المغلوطة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الذين يدعون العلم بقواعد الدين الإسلامي، ولهذا تقوم هذه الفئة بنشر المعلومات المغلوطة التي تشكك في ثوابت الدين الإسلامي، حيث ظهر الآن من يدعون بأنه لا يوجد نص قرآني يثبت فرضية الصلوات الخمس.

التصدي للفتاوى المغلوطة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفراغ الذي تركه بعض العلماء ومنهم علماء الأزهر سبب ظهور هذه الفتاوى المغلوطة، ولهذا دار الإفتاء المصرية تسير على قدم وساق للتصدي لتلك الشائعات التي أصبحت تشكك في ثوابت الدين الإسلامي مثل إنكار الصلاة وتحريم بعض أنواع المأكل والمشرب.

خشوع الصلاة وقبولها

وأضاف في حديثه، أن صلاة الجماعة ضمان لقبول الصلاة، حيث قد يكون صفوف الصلاة مشغولة قلوبهم وتفكيرهم بأمور الدنيا ولكن قد يوجد شخص واحد فقط قلبه خاشع فيغفر للبقية وتقبل صلاتهم، معبراً: "الأئمة قديماً كان أفضل مايريح قلوبهم الصلاة، حيث بمجرد دخولهم في الصلاة يتركون الدنيا وراء ظهورهم".