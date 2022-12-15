الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحركات وردود أفعال غاضبة بعد مقتل جندى بقوات حفظ السلام فى لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل

أكد مصدر قضائي لبناني مقتل جندي حفظ سلام أيرلندي برصاصة في الرأس، وذلك خلال الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات حفظ السلام «اليونيفيل».

وبدأت ردود الأفعال في الداخل اللبناني في إدانة الواقعة، وغردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، عبر حسابها على "تويتر": "حزنت كثيراً لوفاة الجندي الأيرلندي التابع لليونيفيل.. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وإلى رئيس بعثة اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو وجميع جنود حفظ السلام في جنوب لبنان، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل.. إن إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأسوية أمر بالغ الأهمية".

نائب لبنانى: مقتل جندى اليونيفيل حادث أليم

فيما أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، كاتباً: "خسارة أليمة بمقتل جندي وسقوط جرحى من قوّات اليونيفيل في الجنوب، في حادث نأسف جداً لوقوعه وننتظر جلاء ملابساته".

وأضاف: "تعازيّ الحارة أوجّهها إلى قائد اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو ساينز والكتيبة الأيرلندية والأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وغرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب سعيد الأسمر، عبر حسابه على "تويتر": "حادثة خطيرة في توقيتها ومدلولاتها وتستهدف القرارات الدولية والاستقرار الأمني في الجنوب، نشجب التعرض لقوات ‫اليونيفيل، وندعو النيابة العامة العسكرية إلى الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذا الاعتداء غير البريء".

برى يجرى اتصالًا بقائد قوات اليونيفيل

من جانبه، أجرى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اتصالاً هاتفياً بقائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لازارو، قدم فيه التعزية لقيادة اليونيفل وللكتيبة الأيرلندية، قيادة وضباطاً وأفراداً، بوفاة أحد جنود اليونفيل فجر اليوم، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

قضائي لبناني حفظ سلام ايرلندي إطلاق رصاص اليونيفيل قوات حفظ السلام لبنان تويتر

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