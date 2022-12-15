فى حملة مكبرة.. تحرير 14 محضر تموين بسفاجا

تلقي اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، تقريرًا بالحملات التي شنتها إدارة تموين سفاجا، بالتعاون مع الطب البيطري والصحة لضبط الأسواق.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا، في بيان له، أن الحملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز متنوعة، منها 4 محاضر نقص وزن، ومحضر تصرف في شكائر دقيق، ومحضري عدم مطابقة للمواصفات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر متنوعة بين سلع منتهية الصلاحية للبيع بازيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأرسلت المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد رئيس مدينة سفاجا على استمرار الحملات التموينية على جميع الأحياء والمحال التجارية لردع المخالفين، وضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، ومراقبة تطبيق التجار للقوانين التي تصدرها الدولة، لضبط عمليات البيع والشراء في الأسواق.

افتتاح المقر الجديد للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة سفاجا

كان افتتح رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، يرافقه كل من ربيع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وعلاء فتحي سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية للتجارة الجملة، فرع شركة المصرية 2000 لتجارة الجملة بمنطقة كيلو 3، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للتخفيف عن كاهل الأهالي بالمدينة.

وبدأ رئيس المدينة جولته بتفقد أقسام السلع الغذائية والمنتجات للاطمئنان على سير العمل وعلى جودة السلع وتوافرها بكميات كبيرة وانخفاض أسعارها والاستماع إلى شكاوى المواطنين، ووعد المواطنين بتقديم كميات كبيرة من السلع خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأضاف شعبان أن افتتاح فرع جديد للشركة يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم.