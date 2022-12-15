أمانة المهنيين بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات مع قيادات النقابات المهنية

أطلقت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة يسري شعبان، سلسلة من اللقاءات والندوات مع أعضاء مجالس ونقباء النقابات المهنية بالمحافظة، استهلتها بندوة الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، والتي تناولت عددًا من القضايا المهنية التي تخص نقابة المهندسين وأعضاءها، أبرزها "رؤية النقابة لمشروع قانون التصالح"، تحت رعاية النائب رزق ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب.

ووجه الدكتور محمد هشام سعودي الشكر لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برئاسة النائب رزق ضيف الله، وأمانة المهنيين على هذه الدعوة الكريمة، لعرض وجهة نظر النقابة في قانون التصالح، واستعرض بعض المواد فى القانون المقترح.

وأكد نقيب المهندسين على أهمية دور النقابة فى مناقشة القانون وخاصة أن تقارير السلامة الإنشائية هي أهم الأسس التى بني عليها هذا القانون وكذا تقوم النقابة بتشكيل اللجان الفنية على مستوى المحافظة، مؤكدًا على جاهزية النقابة للتعاون فى هذا الشأن وضرورة أن يكون المهندس النقابى متخصص فى الهندسة الإنشائية دون غيره حفاظًا على الأرواح والأموال، ومشيرًا إلى أن قانون التصالح يخدم المواطن ونقابة المهندسين تسعى لدور هام في تطبيقه.

ومن جهته، أوضح يسرى شعبان، أمين المهنيين، على أهمية قانون التصالح بالنسبة للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على التيسير عليهم في إجراءات التصالح مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وطالب أعضاء الأمانة بعقد اجتماعات دورية لمناقشة مقترحات كل القوانين قبل عرضها على البرلمان وتقديم مقترحات لتعديلها لرفعها إلى أمانة المهنيين المركزية، مشيدًا بالدور الوطنى الذى تقوم به نقابة المهندسين لخدمة المواطن السكندرى.

وفي نهاية اللقاء، كرمت أمانة المهنيين الدكتور محمد هشام سعودى لجهده البارز فى خدمة المجتمع السكندرى.

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