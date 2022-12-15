الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة مخدرات فى القاهرة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما؛ للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة. 

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار  والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "نقل"، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

 وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهم الأول.

عصابة المواد المخدرة النيابة العامة حبس تشكيل عصابي بولاق أبو العلا

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وائل لطفي

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