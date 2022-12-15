تأجيل طعون الفاتورة الإلكترونية للمحامين لجلسة 12 يناير

قررت الدائرة ٢٨ ضرائب، في جلستها اليوم لنظر الطعون المتعلقة بفرض الفاتورة والتسجيل الإلكتروني على المحامين التأجيل لجلسة ١٢ يناير لرد جهة الإدارة.

وتدخلت نقابة المحامين انضماميا إلى الطعن رقم ١١٤٠٩ لسنة ٧٧ق الخاص بوقف التسجيل الإلكتروني المقام من المحامي ربيع جمعة الملواني.

وسبق أن أعلن المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، تقدمه بطعن قضائي على قرار تسجيل المحامين في منظومة التسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب.

وتضمن الطعن أن إخضاع نشاط المحامين بالتسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يأتي دون سبب أو محل مشروع، مما يعد تعسفا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

فيما طالب نقيب المحامين في عريضته الانضمامية إلى الطعن، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية والتوقيع والفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرانب مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

كما طالب احتياطيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية والتوقيع والفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب لحين الفصل في الطعنين رقمى ١٢٣، ١٢١ لسنة ٣٩ق دستورية عليا، لتعلق الفصل فيهما على القضاء لخضوع المتدخل والطاعنين وجموع المحامين لأحكام ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

أما في الموضوع فتمت المطالبة بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهم "وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب"، بإلزام المتدخل انضماميا وجموع المحامين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية والتوقيع والفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.