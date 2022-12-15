الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 3.7% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2021

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2021".

وجاء بأهم مؤشرات خريجي التعليم العالي:

-  667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.

- 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪.

- 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5٪.

-  87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة  13.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0٪.

- 6.2 ألف خريجي الاكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1%.

- 68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2021   بنسبة 10.2٪من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9٪.

- 201.2 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 99.9 ألف خريج  بنسبة 15.0٪ ثم مجال الصحة بعدد  96,7 ألف خريج بنسبة 14.5٪.

- بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

الدرجات العلمية العليا:

- 199.4 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 53.1 % للدبلوم، 33.6% للماجستير، 13.2%  للدكتوراة) مقابل 250.1 ألف طالب عام 2020.

- 110.5 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراة)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2020 بزيادة  بلغت نسبتها  9.9 ٪.

- حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2021 بعدد 46.9  ألف درجة علمية بنسبة 42.4٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 22.2 ألف درجة علمية بنسبة 20.1 ٪، ثم مجال الصحة بعدد 12.4 ألف درجة علمية بنسبة  11.2 % ، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد  692  درجة علمية بنسبة  0.6٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام  2021.

 - حققت جامعة جنوب الوادي  المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 13 ألف  درجة علمية بنسبة 11.8٪، يليها جامعة أسيوط بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 8.1٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 8.7 ألاف درجة علمية بنسبة 7.8٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 8.3 آلاف  درجة علمية بنسبة 7.5٪. 

- بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2605 وافـــــداً عام 2021 مقابل 2425 وافدا عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,4%.

مؤشرات خريجي التعليم العالي التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة الأكاديميات الدرجات العلمية العليا

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