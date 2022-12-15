الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: إفريقيا لا تحتاج إلى كلام دبلوماسى حريرى.. آن وقت حصولها على ما تستحق

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن هناك تحفظات من كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه بالقمة الأمريكية- الإفريقية، حول إبدائه التعاون مع «مجتمع الشتات والمغتربين الأفارقة بالولايات المتحدة الأمريكية»، لافتًا إلى أن لفظ «مجتمع الشتات» أثار حفيظة البعض.

وأضاف الباز خلال برنامجه الأسبوعي «مش حسبة برمة»، الخميس، المذاع على إذاعة «نغم إف إم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أن القارة الإفريقية تحتاج بشكل واضح إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات بالدول الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس السيسي دعا إلى إقامة مشروع دولي ضخم يتم من خلاله حشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة للبنية التحتية في قارة إفريقيا.

وتابع: إفريقيا اتظلمت جدًا، وشافت كتير والناس نهبت ثرواتها المادية والبشرية، والأفارقة هما سبب بناء حضارات كثيرة جدًا. يصعب عليك طول الوقت إنك تبان غني جدًا بثرواتك ولكن عدم استغلالك لثرواتك جعل الأفارقة يعيشون عيشة البؤساء.

وواصل: آن الأوان للقارة الإفريقية أن تحصل على ما تستحقه. إفريقيا لا تحتاج إلى كلام دبلوماسي ناعم حريري أو شعارات، بل تحتاج إلى مشروعات حقيقية، غير قائمة على استفادة المستثمرين فقط، بل يستفيد منها الأفارقة أيضًا وتكون المنفعة متبادلة.

وشدد على أن القمة الأمريكية- الإفريقية قمة حقيقية وسيكون لها شأن كبير ونتائجها ستكون كبيرة وتضع القارة الإفريقية على الطريق الصحيح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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