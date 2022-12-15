تطعيم 101.4% من أبناء المنيا ضد شلل الأطفال

أنهت مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي بدأت في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث استهدفت الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة نجحت في تطعيم مليون و16 ألفا و447 طفلا، وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الرابع والأخير بنسبة تغطية تصل إلى 101.4% من إجمالي المستهدف لمحافظة المنيا، لافتا إلى أن القيادات التنفيذية للمحافظة لم تدخر جهدا في دعم وزارة الصحة وجميع المشاركين في الحملة للوصول للمستهدف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال جاءت ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى أن المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية ساهمت في تنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة، مشيرا إلى أن الحملة كانت تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا وأنه تم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مضيفا ان الحملة تم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية والحرص على تطعيم أطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة بالمديرية، إن الحملة تم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 1433 مشرفا لمتابعة الفرق.