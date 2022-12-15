النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بالعياط

انتدبت نيابة العياط الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بنطاق دائرة القسم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة العياط وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.