الصحة: معهد الكلى قدّم خدمات طبية لمليون مواطن.. وأجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمليون و83 ألف مواطن وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 552 ألفا و222 مواطنا، فيما تردد على قسم الاستقبال 190 ألف مواطن، بينما تم تقديم الخدمات الطبية بالرعاية (المركزة والمتوسطة) لـ538 حالة.

وتابع أن المعهد، أجرى 44 عملية جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، والتي تتراوح نسبتها بين 75% إلى 80%، مشيرًا إلى إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، حيث إن الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتها للخطة العلاجية لحين تحسن حالتهم الصحية، بالإضافة إلى إجراء 1639 عملية جراحية أخرى.

وأكد عبدالغفار أن المعهد أجرى نحو 377 ألفا و41 جلسة غسيل كلى صناعي، كما استقبل قسم المعامل الطبية 159 ألفا و355 مواطنا، وقدم قسم الأشعة 150 ألف خدمة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والإشاعات العادية، الإيكو، الموجات فوق الصوتية).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث عدد من الأجهزة الطبية للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المعهد يتبع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرضى المترددين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث تم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مكافحة العدوى، وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.