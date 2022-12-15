الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ولا ألف كأس عالم».. نجوم الفن يوجهون رسائلهم للمنتخب المغربي عقب الخسارة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تفاعل نجوم الفن مع بمنتخب المغرب لكرة القدم بتوجيه رسائل دعم بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

ونرصد في السطور التالية، كيف تفاعل نجوم الفن مع خسارة المنتخب المغربي:

شيرين عبدالوهاب

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن دعمها للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

ووجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة للمنتخب المغربي بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم، وكتبت عبر ستوري صفحتها الشخصية عبر إنستجرام نصًا: «قسمًا بالله ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم وحرفنتكم، الكرة غدارة بس كفاية أن أنتم فخر العرب، ومكسب فرنسا انهاردة بالحظ، وأنتم لعبتم بروح كلنا نتعلم منها».

Capture
Capture

عمرو دياب

ومن ناحيته، وجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم .

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال».

Capture
Capture

حلا شيحة

وأعربت الفنانة حلا شيحة عن فخرها ودعمها للفريق المغربي، وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وكتبت حلا شيحة معلقة على صورة للفريق المغربي: "مبروك فريق المغرب رغم فوز فرنسا لكن كمان فاز المغرب بأداء هايل ومباراة قوية وروح رياضية عالية وثبات".

والجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، وبعد خروجه أمام المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفازت الديوك الفرنسية على أسود الأطلسى بنتيجة 2-0، ليتأهل المنتخب الفرنسى الى الدور النهائى لملاقاة المنتخب الأرجنتينى، ويلاقى المنتخب المغربى نظيرة الكرواتى لتحديد المركز الثالث والرابع.

نجوم الفن المنتخب المغربي شيرين عبدالوهاب عمرو دياب حلا شيحه المونديال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

رئيس الوزراء يشهد إطلاق ثالث مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الخارجية الأمريكية: مصر لها دور عظيم بالشرق الأوسط وتأثيرها قوى فى المنطقة

«النواب الأمريكى» يرجح ارتباط منشأ كورونا ببرنامج صينى للأسلحة البيولوجية

عرض متهم بقتل طفلة في السلام على الطب الشرعي لـ«تحليل المخدرات»

حملات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة لضبط المخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟