«ولا ألف كأس عالم».. نجوم الفن يوجهون رسائلهم للمنتخب المغربي عقب الخسارة

تفاعل نجوم الفن مع بمنتخب المغرب لكرة القدم بتوجيه رسائل دعم بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

ونرصد في السطور التالية، كيف تفاعل نجوم الفن مع خسارة المنتخب المغربي:

شيرين عبدالوهاب

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن دعمها للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

ووجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة للمنتخب المغربي بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم، وكتبت عبر ستوري صفحتها الشخصية عبر إنستجرام نصًا: «قسمًا بالله ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم وحرفنتكم، الكرة غدارة بس كفاية أن أنتم فخر العرب، ومكسب فرنسا انهاردة بالحظ، وأنتم لعبتم بروح كلنا نتعلم منها».

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عمرو دياب

ومن ناحيته، وجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم .

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال».

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حلا شيحة

وأعربت الفنانة حلا شيحة عن فخرها ودعمها للفريق المغربي، وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وكتبت حلا شيحة معلقة على صورة للفريق المغربي: "مبروك فريق المغرب رغم فوز فرنسا لكن كمان فاز المغرب بأداء هايل ومباراة قوية وروح رياضية عالية وثبات".

والجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، وبعد خروجه أمام المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفازت الديوك الفرنسية على أسود الأطلسى بنتيجة 2-0، ليتأهل المنتخب الفرنسى الى الدور النهائى لملاقاة المنتخب الأرجنتينى، ويلاقى المنتخب المغربى نظيرة الكرواتى لتحديد المركز الثالث والرابع.