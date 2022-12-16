الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تقنية جديدة يمكنها كشف الشخص المسلح قبل تنفيذ جريمته

الشخص المسلح
الشخص المسلح

كشف تقرير صيني، عن تكنولوجيا جديدة للذكاء الاصطناعي تساعد في التعرف على المجرم قبل أن يتمكن من تنفيذ جريمته.

وقال موقع شبكة تلفزيون الصين "CGTN"، إنه كان أمس الأربعاء هو الذكرى العاشرة لإطلاق النار على مدرسة ساندي هوك الابتدائية، والذي أسفر عن مقتل 20 طفلاً صغيرًا على يد مسلح غاضب، كما قتل معلمته وخمسة موظفين آخرين.

وأضاف الموقع في تقرير له هناك قدر كبير من الضغط على مديري المدارس والشرطة لإجراء ابتكارات للأمن وسط الاندفاع المتزايد لإطلاق النار الجماعي الذي يحدث في الأماكن التي من المفترض أن تكون آمنة.

وأوضح أن واحد بالمائة فقط من 17 مليون كاميرا أمنية يتم مراقبتها بنشاط في الولايات المتحدة، قد تكون التكنولوجيا الجديدة التي يمكن من خلالها التعرف على وجود مسدس في لقطات المراقبة، حلاً فريدًا لإيقاف المسلحين.

وأشار إلى أنه بمجرد التعرف على وجود بندقية بواسطة برنامج المراقبة، يمكن إرسال المعلومات إلى الشرطة والموظفين على الفور، وإبلاغ موظفي خدمات الطوارئ بموقع مطلق النار النشط المحتمل من خلال برنامج المراقبة.

كما أنه يمكن أيضًا للدقائق والثواني التي يوفرها مثل هذا التنبيه، أن تحدث فرقًا كبيرًا لأي شخص في المسار المحتمل للشخص المسلح قبل تنفيذ الجريمة.

اطلاق النار التكنولوجيا الجديدة الولايات المتحدة تلفزيون الصين خدمات الطوارئ

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