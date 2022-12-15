المقاولون يستضيف إنبى فى مباراة البحث عن الفوز الثانى فى الدورى

يستضيف المقاولون فريق إنبي في السابعة مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز الثاني في الدوري بعدما اكتفى كل منهما بتحقيق فوز واحد فقط في أول 6 مباريات لذلك من المتوقع أن تكون المباراة قوية حافلة بالندية والإثارة.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع غزل المحلة وفيوتشر وفاركو وسموحة والهزيمة أمام بيراميدز وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه 4 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة .

شوقي غريب ركز خلال التدريبات على علاج بعض المشاكل خاصة الخاصة بالعقم التهديفي وكيفية مواجهة سرعة رفيق كابو هداف انبي برصيد ثلاث أهداف وأكد غريب للاعبيه أنه لابديل أمامهم سوى الفوز خاصة أن مجلس الإدارة لايبخل عليهم بالدعم المادي والعنوي .

في المقابل يحتل انبي بقيادة أحمد كشري المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط من الفوز على البنك الأهلي والتعادل مع بيراميدز والزمالك وحرس الحدود والهزيمة أمام طلائع الجيش والمصري وسجل الفريق ستة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف والملاحظ على نتائج الفريق أنه يجيد اللعب أمام الكبار بينما يفقد النقاط أمام الفرق التي تقاربه في المستوى .

أحمد كشري ركز خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية في محاولة لقيادة الفريق لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ويعتمد كشري على طريقة 3-4- 3 بوجود أحمد صبيحة وخالد رضا وحمد خليل كالوشا وعلى سرعة ومهارات يوسف لبيب والتونسي رفيق كابو في الخط الهجومي .

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده مصطفى عطية وأحمد محمد الفار ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو .