الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يواجه فاركو فى مباراة إيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري خسر أخر مبارياته أمام الأهلي

يشهد ستاد الإسكندرية في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين الاتحاد السكندري وفاركو في الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

 

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم وسجل الفريق ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وبعد الفوز في أول ثلاث مباريات على أسوان والداخلية وطلائع الجيش نال الفريق ثلاث هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر والأهلي مما دفع مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج وأداء الفريق، كما وافق على قبول اعتذار محمد إبراهيم المدرب العام عن عدم الاستمرار فى مهام عمله لظروف خاصة به.

 

ويسعى زعيم الثغر لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره والاقتراب من المربع الذهبي مرة أخرى .

 

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبرى رحيل وجافين كازيتو ومحمود علاء ومحمد الصالح ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح وخالد الغندورومورو ساليفو وفارس محمد وعبد الغني محمد وناصر ناصرومروان عطية وإبراهيم حسن وكريم الديب وكريستوفاو مابولولو وأوستين أموتو وأحمد عيد.

 

وشهدت القائمة عودة مورو ساليفو بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب صبحي سليمان وفوزي الحناوي وسعيدو سيمبوري وعبد الله نصيب ومحمد الصباحي وأحمد عادل ميسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد غريب وإسلام عبد النعيم وخالد صبحي.

 

في المقابل يحتل فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا المركز السابع برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات وهزيمة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 4 أهداف ويعاني أيضا من تراجع نتائجه حيث جمع ثلاث نقاط من أخر 4 مباريات بالتعادل مع المقاولون والإسماعيلي والداخلية والهزيمة أمام أسوان ويسعى لإيقاف مزيف النقاط والعودة للانتصارات من جديد.

 

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده هشام الدسوقي وكريم السعيد ومعهم ععمرو عايد حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندرى فاركو الصربي زوران مانولوفيتش البرتغالي نونو ألميدا

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وائل لطفي

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