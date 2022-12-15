مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-12-2022 فى الدورى المصرى

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس فى الدوري المصري، حيث تشهد 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة 7 من الموسم الحالي 2023-2022.

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري الخميس 15 ديسمبر

وتشهد مباريات اليوم الخميس، مواجهات قوية، وهي مباراة الداخلية وسموحة والمقاولون العرب ضد إنبي وأسوان وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري أمام فاركو، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر والقنوات الناقلة بالتفاصيل.

موعد مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري:

يلعب أسوان أمام سيراميكا فى الجولة السابعة من الدوري الممتاز، ويقام اللقاء في تمام الساعة 2:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

موعد مباراة الداخلية و سموحة في الدوري المصري:

يحل فريق سموحة ضيفًا على نظيره الداخلية اليوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الدوري المصري:

الاتحاد السكندري يواجه فاركو اليوم الخميس، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي في الدوري المصري:

يلتقي فريق المقاولون مع إنبي اليوم الخميس، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت1.

وتستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، بمواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، والأهلي وضد فيوتشر، والزمالك ضد البنك الأهلي، وحرس الحدود ضد المصري البورسعيدي.