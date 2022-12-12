ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى

احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد خمسة أهداف بعد انتهاء المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم وأسفرت عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة وسيراميكا كليوباترا على حرس الحدود 2-1 وتعادل الإسماعيلي مع فيوتشر بدون أهداف .

واحتل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش والتونسي رفيق كابو لاعب انبي المركز الثاني في قائمة الهدافين ولكل منهما ثلاثة أهداف .

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

أحمد الشيخ " غزل المحلة " 5 أهداف . التونسي رفيق كابو “ انبي “ وخالد قمر” طلائع الجيش ” ولكل منهما 3 أهداف . كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو " الأهلي " ولكل منهما هدفان . أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح " الزمالك " ولكل منهما هدفان . النيجيري أوستن أموتو " الاتحاد السكندري " هدفان . الجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري " هدفان . مصطفى فتحي " بيراميدز " هدفان . المغربي أحمد بلحاج ومحمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهما هدفان . كريم بامبو ومحمد هلال " البنك الأهلي " لكل منهما هدفان . رجب نبيل وأحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " وكريم طارق " طلائع الجيش " ولكل منهم هدفان .

ويتساوى 61 لاعبا في رصيد هدف واحد لكل منهم وهم شادي حسين والتونسي علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق " الأهلي " والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي " الزمالك " وحازم مرسي وباسم مرسي وباهر المحمدي " الإسماعيلي " وإبراهيم حسن وهشام صلاح وخالد صبحي ومروان عطية " الاتحاد السكندري " ومروان حمدي وأحمد الشيخ ومحمد عبد اللطيف جريندو " المصري " ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى ورمضان صبحي والتونسي فخر الدين بن يوسف " بيراميدز " والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي ومعاذ الحناوي " غزل المحلة " وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والكاميروني جوزيف جوناثان " فيوتشر " والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود " البنك الأهلي " وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي " انبي " وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري " فاركو " وميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا ومحمد عادل والمغربي عبد الكبير الوادي وعمرو قلاوة " سيراميكا كليوباترا " وفادي فريد وعبد الرحمن خالد والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " وأحمد متعب ومحمد شحاتة " طلائع الجيش " والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي وسمير فكري " الداخلية " .

.وهناك هدفان جاءا عن طريق النيران الصديقة وسجلهما شريف رضا لاعب سموحة في مرمى فريقه بطريق الخطأ في مباراة الزمالك في الأسبوع الأول وأحمد هاني مدافع سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي في الأسبوع الرابع.