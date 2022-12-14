الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ«الأعلام المغربية».. أجواء حماسية وتشجيع لأسود الأطلس فى الإسكندرية

تشجيع منتخب المغرب
تشجيع منتخب المغرب في الإسكندرية

تجمع العشرات من أبناء عروس البحر المتوسط بالأعلام المغربية على المقاهي والكافيهات لتشجيع نجوم الأطلسي في مباراة ربع النهائي أمام منتخب فرنسا، وسط أجواء حماسية.

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وتزينت المقاهي بأعلام دولة المغرب، فيما حرص المشجعون على ارتداء اللون الأحمر، لدعم وتشجيع المنتخب المغربي الشقيق، والدعاء بالفوز والتأهل للمباراة النهائية والاقتراب من حلم نهائي المونديال.

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وبدأ الشوط الثاني لمبارة المغرب وفرنسا منذ قليل، مع التشجيع والترقب بين محبي المنتخب المغربي، بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف على المغرب.

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وجاء تشكيل منتخب المغرب ضد فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو. 
خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.
خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش.

خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال.

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فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا ضد المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان.
خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

اجواء حماسية الإسكندرية نجوم الأطلسي منتخب فرنسا المونديال

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