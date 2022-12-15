الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 15-12-2022

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الدستور خدمة معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 كي تؤدوا صلاتكم في مواعيدها المحددة وفقًا لمواعيدها وحتى لا تفوتكم الصلاة أثناء اليوم وخلال انشغالكم بأعمالكم.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 15-12-2022

مع العلم أن مواقيت الصلاة تختلف من محافظة لأخرى وذلك بسبب البقعة الجغرافية وتحديد المواقيت، وخط العرض وارتفاع أو انخفاض الشمس بناء عليهم يكون الوقت هو وقت الصلاة.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر      ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر     ٢:٣٨ م

صلاة المَغرب     ٤:٥٧ م

صلاة العِشاء     ٦:٢٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجْر      ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر     ٢:٤١ م

صلاة المَغرب     ٤:٥٩ م

صلاة العِشاء     ٦:٢٣ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر      ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٤١ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٤٥ ص

صلاة العَصر     ٢:٣١ م

صلاة المَغرب     ٤:٥٠ م

صلاة العِشاء     ٦:١٤ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر      ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٥١ ص

صلاة العَصر     ٢:٣٩ م

صلاة المَغرب     ٤:٥٧ م

صلاة العِشاء     ٦:٢١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إسماعيلية

صلاة الفجْر      ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٤٦ ص

صلاة العَصر     ٢:٣٣ م

صلاة المَغرب     ٤:٥١ م

صلاة العِشاء     ٦:١٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة اسيوط

صلاة الفجْر      ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٥١ ص

صلاة العَصر     ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب     ٥:٠٤ م

صلاة العِشاء     ٦:٢٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر      ٤:٥٨ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

صلاة الظُّهْر      ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر     ٢:٤١ م

صلاة المَغرب     ٥:٠١ م

صلاة العِشاء     ٦:٢٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

صلاة الفجْر      ٥:٣١ ص

الشروق ٦:٥٩ ص 

صلاة الظُّهْر      ١٢:١٩ م

صلاة العَصر     ٣:١٩ م

صلاة المَغرب     ٥:٣٩ م

صلاة العِشاء     ٦:٥٧ م

 

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وائل لطفي

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