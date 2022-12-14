الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم يبيع 6 أصناف من المخدرات.

 تعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 أكتوبر من عام 2022 بدائرة قسم شرطة الشرق بـ محافظة بورسعيد، والمتهم بها ا ا م ف، والذي يقوم بالاتجار في 6 أصناف من المخدرات، وهي: الحشيش، الأمفيتامين، والميثامفيتامين، pinaca، mdmd، fluiro5.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى علي محمد علي عوض، نقيب شرطة، ومعاون مباحث قسم شرطة الشرق والتي أكد أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم، أبصر المتهم ممسكا بأنبوب زجاجي بداخله جوهر الميثافيتامين المخدر ويشعل النار به فضبطه والأنبوب، كما عثر أمامه على لفافة صغيرة بداخلها المخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 لفافة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز الأنبوب ومخدر الميثافيتامين بقصد التعاطي واللفافات الـ16 المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته، واقر المتهم بتعاطيه لجوهر الحشيش.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن مستخلص الـ16 كيس في اللفافة المضبوطة للمواد المخدرة سالفة الذكر، وثبت أن أنبوبة الاحتراق الزجاجية وكذا المادة البلورية باللفافة الصغيرة تحتوي على الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير المواد المخدرة الصادر من مستشفى السلام العام لعينه المتهم تعاطيه لجوهر الحشيش والمنشطات .

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

3 سنوات الاتجار الأمفيتامين الجدول آلاف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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