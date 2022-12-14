مدبولى يوجه بتحديد احتياجات الدولة فورًا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ورامي أبي النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، وهي الخطة التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الإفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حَزْم "مُنتقاة" من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

وتم خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لإفريقيا، والتي زادت بنسبة 25,4 % في الربع الأولى من عام 2022، مقارنة بالربع الأولى من عام 2021.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن العام الماضي 2021، شهد تناميًا للصادرات المصرية للقارة الإفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلًا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأولى من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض الدول الإفريقية.

كما استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في إفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.

ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورًا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضًا مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم.