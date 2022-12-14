الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حكيمي ومبابي.. أرقام أصدقاء الأمس ومنافسين اليوم قبل مواجهة المغرب وفرنسا

حكيمي ومبابي
حكيمي ومبابي

يستعد عشاق كرة القدم، لمشاهدة مباراة اليوم بين منتخبي فرنسا والمغرب، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، حيثُ تعد من أبرز المواجهات المُثيرة والقوية معا، يلتقي خلالهما الأصدقاء أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، واللذانِ يلعبانِ معا في نادي باريس سان جيرمان، وذلك في التاسعة مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

 

ويصارعان حكيمي ومبابي، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم قطر 2022، فوصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، إنجاز تاريخي لم يسبق من قبل، لذلك يطمح نجوم الأطلس بالفوز بكأس اللُعبة الأقوى في العالم، بينما وصول منتخب فرنسا ليس بجديد، فهو بطل النسخة الماضية ويعدّ من أبرز المرشحين للنسخة الحالية. 

 

وفي هذا الصدد يرصد «الدستور» أبرز أرقام لاعبي المنتخبين أشرف حكيمي وكيليان مبابي، قبل مواجهة اليوم.

 

أرقام اللاعب أشرف حكيمي

  • السن: 24 سنة
  • القيمة التسويقية: 65 مليون يورو
  • النادي: باريس سان جيرمان
  • المركز: ظهير أيمن

 

مشاركته في الموسم الجاري

  • شارك في: 21 مباراة
  • سجل: 3 أهداف
  • صنع : 3 أهداف

 

أرقام حكيمي مع منتخب المغرب

  • شارك في: 59 مباراة
  • سجل: 8 أهداف
  • صنع: 8 أهداف

 

أرقام كيليان مبابي

  • السن: 23 سنة
  • القيمة التسويقية: 160 مليون يورو
  • المركز: مهاجم
  • النادي: باريس سان جيرمان

 

 مشاركته في الموسم الجاري

  • شارك في: 20 مباراة
  • سجل: 19 هدفاً
  • صنع: 5 أهداف

 

أرقام مبابي  مع منتخب فرنسا

  • شارك في: 64 مباراة
  • سجل: 33 هدفاً
  • صنع: 23 هدفاً

  

وتقام مباراة اليوم في المربع الذهبي لمونديال كأس العالم قطر 2022 بين أسود الأطلس  والديوك الفرنسية، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".

حكيمي منتخب المغرب كيليان مبابي مبابي منتخب فرنسا فرنسا فرنسا والمغرب

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