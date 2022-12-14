الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

المغرب
المغرب

تصدر تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 على القمر الصناعي نايل سات قائمة بحث الكثير من المصريين وعشاق الساحرة المستديرة في الدول العربية، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الوطن العربي وشمال أفريقيا إذاعة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 على قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022.

تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022

ويستعرض "الدستور" تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 وكيفية إضافة تردد قناة جديدة على الرسيفير.

ويحل موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على استاد البيت.

ويمكن ضبط قناة bein sport المفتوحة 1 عبر التردد التالي:-

  • القمر الصناعي   نايل سات.
  • التردد 11013 – 1205.
  • الاستقطاب أفقي.
  • الترميز 27500.
  • الجودة  HD.

قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022

  • التردد (ميجاهرتز)    11547 – 11585.
  • معدّل استقطاب الموجة   عمودي.
  • معدّل الترميز       27500.
  • معدّل تصحيح الخطأ       2/3.
  • إشارة ارسال البث  DVB-S2.
  • معدّل تردد الموجة  8PSK.

تردد القنوات الناقلة لدور نصف نهائي كأس العالم 2022 بمونديال قطر

تردد دبي الرياضية 2 المفتوحة 2023| تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.. تردد القنوات الناقلة

تردد قناة الكأس الرياضية قبل الدور نصف نهائي كأس العالم 2022

كيفية إضافة تردد قناة جديدة

وعن كيفية إضافة تردد القناة الجديد على الرسيفير لمتابعة المباراة، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

  • اضغط على زر Menuأو القائمة.
  • اختيار على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى  Options.
  • ثم اختيار تثبيت أو Installation.
  • يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.
  • اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
  • أدخل التردد كتابتًا
  • اختر رأسي Vأو أفقي H.
  • اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
  • انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا احفظ أو Save.
قناة bein sport bein sport المفتوحة كيفية إضافة تردد مباراة المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم 2022 تردد قناة bein sport المفتوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2023.. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لـ «حضرة العمدة»

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

«عز العرب».. اغنية رسمية للفيفا تنطلق خلال ساعات غناء «ويجز»

تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى

انخفاض معدل المواليد ومؤشر البطالة خلال 2021 في المنيا

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع فى كل منافذ البيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دعوة مسئولى محافظة أسوان لرحلة خاصة جدًا

د هند جاد

عملى أولوية.. مش رفاهية

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا أكثر من 400 عملية في الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟