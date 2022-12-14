اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

تصدر تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 على القمر الصناعي نايل سات قائمة بحث الكثير من المصريين وعشاق الساحرة المستديرة في الدول العربية، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الوطن العربي وشمال أفريقيا إذاعة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 على قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022.

تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022

ويستعرض "الدستور" تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 وكيفية إضافة تردد قناة جديدة على الرسيفير.

ويحل موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على استاد البيت.

ويمكن ضبط قناة bein sport المفتوحة 1 عبر التردد التالي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11013 – 1205.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

الجودة HD.

قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022

التردد (ميجاهرتز) 11547 – 11585.

معدّل استقطاب الموجة عمودي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

كيفية إضافة تردد قناة جديدة

وعن كيفية إضافة تردد القناة الجديد على الرسيفير لمتابعة المباراة، يمكن اتباع الخطوات التالية:-