الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد دبي الرياضية 2 المفتوحة 2023| تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية
قناة أبو ظبي الرياضية

يرتفع البحث عن تردد دبي الرياضية 2 المفتوحة 2023 في إطار عرض القناة العديد من المباريات المهمة، وتستعرض الدستور في السطور التالية تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و2 hd المفتوحة 2023


يستطيع أي شخص الاطلاع على تردد القناة بجودة HD على النايل سات، كما أنها أكثر القنوات بحثًا لكونها قناة مجانية مختصة بالرياضة المحلية والعالمية، ولقد حصلت على حقوق بث حصرية لبطولات رياضية مختلفة في الآونة الأخيرة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات

-التردد :11411.
-معدل الترميز: 27500.
-الاستقطاب: أفقي.
-تصحيح الخطأ: 3/4.


تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 الجديد نايل سات 2023


وفي هذا السياق، تعرض مجموعة القنوات الرياضية أبو ظبي قناة 1 والتي نشرنا ترددها سابقًا وقناة 2 والتي يأتي ترددها على القمر الصناعي "النايل سات":

تردد دبي الرياضية 2 المفتوحة

-التردد: 11411.
-معدل الترميز: 27500.
-الاستقطاب: أفقي.
-تصحيح الخطأ: 5/6.


تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و2 عرب سات


يستطيع جميع عشاق كرة القدم متابعة البطولات الرياضية العربية من خلال قنوات أبو ظبي الرياضية، كما يمكن مشاهدة البرامج والأحداث الرياضية بشكل مستمر لعشاق الكرة القدم وهذا بمجرد ضبط الفضائية على التالي:

-التردد: 11804.
-معدل الترميز: 27500.
-الاستقطاب: عمودي.
-تصحيح الخطأ: 4/3.


معلومات عن قنوات أبو ظبي الرياضية


-سلسلة أبو ظبي الرياضية تتكون من خمسة قنوات.

-تعرض محتوى رياضي متميز سواء على المستوى العربي أو العالمي.

-تعمل على إذاعة وبث أحداث رياضية ومنافسات مهمة للناشئين، وأيضًا بطولات كأس العالم .

-تبث القناة جميع المباريات بجودة عالية HD بشكل مجاني.

يوجد بها عدد من الصحفيين والمحللين على مستوى كبير وعالي من الخبرة حتى يقوموا بالتعليق على المباريات وتحليلها.

مفتوح الآن.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 إكسترا 1 الناقلة لكأس العالم

مفتوح الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات| تردد قنوات bein sport

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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