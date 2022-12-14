الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص أسفل عجلات قطار القاهرة بالمنوفية

عجلات قطار
عجلات قطار

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة- الإسكندرية أثناء مروره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقى كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص تحت عجلات قطار القاهرة- الإسكندرية أثناء مروره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عجلات قطار القاهرة شريط السكة الحديد محافظة المنوفية قويسنا

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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