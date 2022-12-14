الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مكتبة زوّر محررات رسمية بالشرقية

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على صاحب مكتبة أدوات مدرسية مقيم نطاق مركز أبو كبير، بتهمة تزوير محررات رسمية ومستندات خاصة بالحكومة والسفارات نظير مقابل مادى.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ بقيام ضباط فرع الإدارة العامة بشرق الدلتا، من ضبط (م. م.) - 50 عامًا - صاحب مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم دائرة أبوكبير، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالدولة والسفارات، بمقابل مادي، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الطباعة المستخدمة في أعماله الإجرامية.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 19693 جنح أبوكبير لسنة 2022، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية مقابل مادي مستندات خاصة محررات رسميه

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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