الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

سياسي سعودي يكشف لـ«الدستور» أهمية نتائج القمة العربية الصينية

عمر سيف قايد
عمر سيف قايد

كشف الإعلامي السعودي عمر سيف قايد، اليوم الأربعاء، أبرز نتائج القمة العربية الصينية الذي تم عقدها الجمعة الماضية في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من قادة الدول العربية. 

حيث أشار قايد في تصريحات لـ الدستور، إلى أن القمة العربية - الصينية قمة تاريخية وتستحق الحديث عنها في صفحات وليست في سطور، مشيرًا إلى أنها قمة قامت بتعزيز العلاقات العربية الصينية في العديد من المجالات وعلى رأسها النفط. 

وأضاف قايد إلى أن البيان المشترك في ختام القمة السعودية الصينية، أكد على  تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والصين بشك خاص، والدول العربية والصين بشكل عام.

اتفاقيات الشراكة بين السعودية والصين 

وأوضح المحلل السياسي السعودي، أن اللقاء بين الملك سلمان والرئيس الصيني كانت له استثمارات عدة ومذاكرات تعاون واتفاقيات كبيرة بين المملكة العربية السعودية والصين، مشيدا بنتائج وإيجابيات القمة العربية الصينية لافتًا إلى أنها قمة عادت على الجانبين بنتائج مثمرة ساهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين في شتى الجوانب. 

وأضاف قايد، فقد أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة الرئيس الصيني للمملكة في يناير 2016 وزيارة الملك سلمان للصين في مارس 2017، وزيارة ولي العهد محمد بن سلمان في فبراير 2019 من نتائج وإيجابيات مثمرة. 

وضع نماذج للتعاون والمنفعة المتبادلة 

وأشار المحلل السياسي السعودي والإعلامي السعودي، إلى أن من أبرز نتائج القمة  السعودية الصينية، وضع نموذج للتعاون والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، بالإضافة إلى الأهمية للعلاقة السعودية الصينية. 

كما أعرب الجانب الصيني عن إنجازات المملكة التي حققتها في مجالات التنموية في إطار رؤية المملكة 2030، وأكد الجانبان على مواصلة الجوانب الجوهرية في دعم كل جانب للآخر دون تدخل في الشئون الداخلية، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وأكد الجانب السعودي على مبدأ الصين الواحدة.

السعودية الصين القمة العربية الإعلامي تفاصيل

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وثائقية المتحدة

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