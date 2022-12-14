رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس مجلس الشورى القطرى

التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطرى، فى إطار زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر.

وفى مُستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التهنئة لدولة قطر على النجاح فى تنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذى يؤكد قدرات الدول العربية على تنظيم كبرى المحافل الدولية، كما أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال اللقاء على التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى المصرى- القطرى فى شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانى، مؤكدًا ضرورة تعزيز أطر التنسيق البرلمانى بين المجلسين فى كافة المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطرى عن بالغ اعتزازه وتقديره تلك الزيارة البرلمانية رفيعة المستوى التى تصب فى صالح تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، مُثمنًا حالة الزخم الإيجابى التى تشهدها العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشورى القطرى، والتى تنعكس على تعزيز علاقات الإخاء بين الشعبين المصرى والقطرى الشقيقين.

فى نهاية اللقاء، وقع كل من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى وحسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطرى بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشورى القطرى والذى يشتمل على عدة أطر وآليات لتعزيز التعاون البرلمانى المصرى والقطرى وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية- القطرية فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.