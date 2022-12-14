تبحث الكثير من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا عن إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022، وذلك بعد قرار وزير التموين الخاص بالسماح بإضافة مواليد بعض الفئات على بطاقات الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التموين، استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50‏ جنيهًا شهريا لكل فرد، ونظرًا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات.

الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد تكافل وكرامة 2022

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022، ومن جانبها، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأوراق المطلوبة لإضافة أبناء مستحقي تكافل وكرامة على بطاقات التموين وهي كما يلي:

- صورة بطاقة التموين.

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- صور بطاقة الرقم القومي لأي فرد موجود في بطاقة التموين.

- صور شهادات الميلاد للأشخاص المراد إضافتهم.

- صورة كارت تكافل وكرامة.

- إفادة من مكتب الشئون الاجتماعية بسريان كارت تكافل وكرامة.

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022.. الفئات المستفيدة

وكان أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضى باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، بشرط ألا يقل عمر الأطفال المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022، وعن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على البطاقات التموينية، جاءت كالتالي:

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

يذكر أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ السبت 10/12/2022 في تلقي طلبات المواطنين الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين.



رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وضوابط استحقاق الصرف والفئات المستهدفة