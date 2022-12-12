الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وضوابط استحقاق الصرف والفئات المستهدفة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث العديد من المواطنين عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة كل التفاصيل التى يحتاجها المواطن الذي يبحث عن هذا المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وخصصت وزارة التضامن رابط للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسة، حيث يمكنك الاستعلام من خلال الانترنت دون التوجه إلى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

قالت وزارة التضامن إنه يمكن الاستعلام على هذا المعاش من خلال الرابط التالى هنا.

«التضامن»: نسبة النساء فى البرنامج الدعم النقدي «تكافل» تصل لـ75%

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة لتفعيلها

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 وشروط الحصول عليها

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 

وقد أعلنت  وزارة التضامن الاجتماعي عن الضوابط الخاصة بـ معاش «تكافل وكرامة» وهى كالتالى:

1- لا يستحق من يملك أرض زراعية تتسع لنصف فدان أو أكثر معاش تكافل وكرامة.

2- أن يكون لدى الشخص ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

3- يحظر أن يتلقى من لديه محل تجاري أو أكثر من تلقي المعاش.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

2- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال

3- صورة من بطاقة التموين

4- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة

الفئات المستهدفة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط اللازم توافرها لاستمرار «تكافل وكرامة»، وأيضًا الفئات التي تستحق الحصول على المعاش، وتنشرها الدستور بالكامل وهى كالتالى 

- تُمنح معاشات تكافل وكرامة إلى الأسر الفقيرة وأيضًا الأطفال الأيتام.

- كما أنه من حق السيدات المطلقات والأرامل أن يحصلن على معاش تكافل وكرامة.

- ذوى الإعاقة أيضًا ضمن الفئات المستهدفة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

- أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن أيضا ضمن أولويات الحصول على معاش «تكافل وكرامة».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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