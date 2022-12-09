«التضامن»: نسبة النساء فى البرنامج الدعم النقدي «تكافل» تصل لـ75%

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواجه العنف والوصمة المجتمعية ضد الفتيات اليتيمات وخريجات دور الرعاية المؤسسية، حيث يوجد 516 دار رعاية للأيتام تضم حوالي 10 ألاف طفل/طفلة (80% منهم في محافظتي القاهرة والإسكندرية و20% تنتشر في باقي محافظات الجمهورية)، وذلك بناء على قاعدة معلومات تتضمن بيانات الأسر البديلة والتي وصلت إلى 12 ألف و400 طفل/طفلة بما يتماشى مع سياسة الدولة في تبني سياسة اللا مأسسة للأطفال كريمي النسب.

وأضاف التقرير الذي حصلت عليه “الدستور”، انه تم إصدار بطاقات للأسر البديلة مسجل عليها كافة بيانات الأسرة، و تخصيص تأمين لهم ولأطفالهم، كما يتم تنفيذ برنامج "شباب بيخدم بلدنا" والذي يستهدف بناء قدرات الشباب من مكلفات الخدمة العامة من أجل سد فجوات احتياج عدد أكبر من العاملين بدور الرعاية وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام.

وعن دعم المرأة، أكد التقرير أنه يتم دعمهم من خلال مراكز استضافة المرأة المعنفة، وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل والذي يستهدف 5 مليون أسرة ويضم أكثر من 75% من النساء، ومناهضة حرمان الفتيات ذوات الإعاقة من حقوقهن في التعليم والعمل والرعاية الصحية، أو التمييز ضدهن بسبب الإعاقة، حيث يوجد 79 مركز تأهيل لاشخاص ذوي الاعاقة تشمل خدمة الإعاشة والإقامة، و66 مركز تأهيل لشخاص ذوي الإعاقة (خدمة نهارية)، و232 حضانة لاطفال ذوي الإعاقة، و55 مركز لغوي لذوي الاعاقة، بالإضافة إلى توفير بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تستهدف الوزارة التوعية الصحية والتوعوية بهذه الحقوق، بما يساعد النساء على اتخاذ القرار الصحي الأفضل بناء على حقها في معرفة المعلومات العلمية عن حقوقها الصحية والإنجابية، وإطلاق برنامج 2 كفاية الذي يضم 70 عيادة صحة إنجابية في المناطق المحرومة من الخدمات)، ومشروطية صحة الأم والطفل في برنامج، وأيضًا برنامج الألف يوم (التغذية السليمة الأمهات الحوامل والأطفال من عمر صفر وحتى 1000 يوم).