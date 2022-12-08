الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يشغل بال قطاع عريض من المواطنين معرفة رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكيد أنه سيتم تخصيص البوابة من أجل الاستعلام عن كافة أسماء المستفيدين بالدعم النقدي.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالإعلان على الموقع الرسمي، جميع خطوات الاستعلام والشكاوى في برنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي 2022، عبر اتباع الخطوات على النحو الآتي:

أولا: ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط التالي: من هنا
ثانيا: اضغط على استعلم في نتيجيتك بكلمة «استعلام».
ثالثا: قام المستعلم  بكتابة  رقمه القومي الذي يتكون من 14 رقما  بالجزء المخصص لذلك.
رابعا: يضغط الشخص على كلمة «استعلام».
خامسا: سوف تظهر نتيجة الاستعلام للشخص، وبعدها  يتاح التعرف على جميع بياناته الأساسية التالية:

• المحافظة والإدارة الاجتماعية التي تتبع لها الشخص المستعلم وأيضا الوحدة الاجتماعية المسجل بها.
• سوف يظهر اسم الشخص ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للشخص القائم بالاستعلام.
• قم بكتابة نوع البطاقة للشخص سواء كانت «تكافل أو كرامة».
• سوف يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي وهي « بطاقة تجميد، بطاقة سار، إيقاف».
• إذا كانت بطاقة الدعم بشكل ساري سوف يتم توضيح المبلغ المستحق للشخص.
• إذا كانت البطاقة مجمدة أو البطاقة متوقفة سوف يتم ذكر السبب.

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة لتفعيلها

«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

خطوات تسجيل شكوى في برنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي 2022
 

يتاح تقديم شكوى من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

خطوة أولى: سيدخل الشخص الذي سيقدم الشكوى الرقم القومي، ثم القيام بالضغط  على كلمة «تسجيل شكوى»، ثم قم بالضغط  على كافة البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى: 
خطوة ثانية: اختر المحافظة، وكذلك كلمة الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.
خطوة ثالثة: سيظهر على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان  المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.
خطوة رابعة: حدد نوع الشكوى، ثم  كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.
خطوة خامسة: قم بكتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وأيضا كتابة رقم الهاتف الأرضي.
خطوة سادسة: كتابة تفاصيل الشكوى، ثم  الضغط على كلمة تسجيل.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي برنامج تكافل وكرامة الاستعلام والشكاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

تجديد حبس سائق أتوبيس عزبة النخل 15 يوما

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟