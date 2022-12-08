يشغل بال قطاع عريض من المواطنين معرفة رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكيد أنه سيتم تخصيص البوابة من أجل الاستعلام عن كافة أسماء المستفيدين بالدعم النقدي.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالإعلان على الموقع الرسمي، جميع خطوات الاستعلام والشكاوى في برنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي 2022، عبر اتباع الخطوات على النحو الآتي:



أولا: ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط التالي: من هنا

ثانيا: اضغط على استعلم في نتيجيتك بكلمة «استعلام».

ثالثا: قام المستعلم بكتابة رقمه القومي الذي يتكون من 14 رقما بالجزء المخصص لذلك.

رابعا: يضغط الشخص على كلمة «استعلام».

خامسا: سوف تظهر نتيجة الاستعلام للشخص، وبعدها يتاح التعرف على جميع بياناته الأساسية التالية:

• المحافظة والإدارة الاجتماعية التي تتبع لها الشخص المستعلم وأيضا الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

• سوف يظهر اسم الشخص ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للشخص القائم بالاستعلام.

• قم بكتابة نوع البطاقة للشخص سواء كانت «تكافل أو كرامة».

• سوف يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي وهي « بطاقة تجميد، بطاقة سار، إيقاف».

• إذا كانت بطاقة الدعم بشكل ساري سوف يتم توضيح المبلغ المستحق للشخص.

• إذا كانت البطاقة مجمدة أو البطاقة متوقفة سوف يتم ذكر السبب.

خطوات تسجيل شكوى في برنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي 2022



يتاح تقديم شكوى من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

خطوة أولى: سيدخل الشخص الذي سيقدم الشكوى الرقم القومي، ثم القيام بالضغط على كلمة «تسجيل شكوى»، ثم قم بالضغط على كافة البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى:

خطوة ثانية: اختر المحافظة، وكذلك كلمة الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.

خطوة ثالثة: سيظهر على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

خطوة رابعة: حدد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

خطوة خامسة: قم بكتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وأيضا كتابة رقم الهاتف الأرضي.

خطوة سادسة: كتابة تفاصيل الشكوى، ثم الضغط على كلمة تسجيل.