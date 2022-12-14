الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بالشرقية

طفل
طفل

طلبت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، تحريات مباحث مركز شرطة بلبيس، بشأن العثور على طفل، حديث الولادة متروكا بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر، وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس بعثور أحد الأهالى على طفل حديث الولادة بجوار المسجد الكبير بقرية ميت جابر نطاق دائرة مركز بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبى الواقعة.

نيابة بلبيس العامة طفل حديث الولادة مرتكب الواقعة هوية المسجد الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

توفي أثناء مباراة كرة قدم.. تشييع جثمان سامي سعيد لاعب مطروح

بوابة الخدمات الالكترونية بيانات التلميذ 2022 ومواعيد الامتحانات 2023

وليد جمال الدين: الألواح الشمسية أحد القطاعات المستهدفة لخدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر

«التموين» تحذر 40 ألف منفذ من مخالفة الأسعار المعلنة

سيدة تتهم طبيب طوارئ بالتحرش بها بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة