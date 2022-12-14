الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل القمة «الأمريكية- الأفريقية» لها منافع اقتصادية؟..خبير يُجيب

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القمة الأفريقية - الإمريكية التي تعقد في واشنطن خلال الأيام الجارية بمشاركة 45 دولة، له أثر سياسي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن القارة السمراء مطمع لكل الدول الكبرى لأنها مليئة بالمواد الخام الطبيعية، إضافة لموقعها المتميز.

وأكد "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القمة سيكون لها منافع اقتصادية أيضًا بين أمريكيا والدول الإفريقية، لانها ستناقش كيفية خروج دول إفريقية من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ادت إلى اغلاق كلي للبلدان ووقف في حركة التجارة، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القمة يمكنها أن تعمل على تقارب الشعوب اقتصادياً من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان القارة السمراء وأمريكا، موضحًا أن واشنطن تريد التوسع استثماريًا في القارة مثلما فعلت كل من روسيا والصين.

جدير بالذكر أن القمة "الأمريكية - الإفريقية" الثانية انطلقت، أمس الثلاثاء، في واشنطن بحضور قادة من  القارة السمراء، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.

 

 

    

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي القمة واشنطن الدول الافريقية

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وثائقية المتحدة

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